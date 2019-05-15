Bilecik Belediyesinin paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarının tepkilerine neden oldu

Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four müsabakası olan Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı öncesi Bilecikli Fenerbahçe taraftarları sosyal medya üzerinden Bilecik Belediyesini etiketleyerek dev ekran istediler. Aldıkları cevap karşısında şok olan taraftarlar sosyal medya sorumlusuna tepki gösterdiler.

Bilecik'te daha önceki yıllarda Cumhuriyet Meydanı ve Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne konulan dev ekranlarda Fenerbahçe taraftarları EuroLeague şampiyonluklarını yaşamıştı. 17 Mayıs günü oynanacak Euroleague Yarı Final müsabakası öncesi Fenerbahçe taraftarları twitter üzerinden @Bilecikbelediyesi etiketi yaparak, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den dev ekranda maç seyretmek için talep ettiler. Bu taleplere Bilecik Belediyesinin resmi adresinden "19 Mayıs programımız ile Final-Four yayını çakıştığı için ne yazık ki takipçilerimizin dev ekran isteğini yerine getiremiyoruz" denildi. Sonra Yusuf Tuğrul Çicek isimli taraftarların, "Sayın başkan koyu Fenerbahçe taraftarı yanlış hatırlamıyorsam, dev ekranda yayın istiyoruz kongre merkezi olmazsa başka bir yer sayın başkanım" cevabının ardından Bilecik Belediyesi'nin resmi adresinden "Bizim başkan ne yaparsa açık ve şeffaf yapar. Koyularla karanlıklarla işi olmaz. Fenerbahçelidir ama fanatik değildir. Efendi bir futbol izleyicisidir. Beşiktaşlı olmama rağmen beni twitter ekipler amiri yaptı mesela. Hürmetler, @semihsahinn11 başkanım, sağlığına duacıyız" ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine taraftarlar "Güzel haberlerinizi en yakında bütün Fenerbahçe taraftarları adına bekliyoruz. Sayın twitter sorumlusu" yazdılar.

Olaylara tepki gösterdi

Bilecik Genç Fenerbahçeliler Kurucu Başkanı Alper Badak, yaşanan tüm olaylara tepki göstererek, "Taraftarlarımız Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Cuma günü oynanacak burada turu geçersek pazar günü Euroleague Final müsabakası için dev ekran talep etmişler. İlk alınan cevap gayet olumlu olmuş. O günün 19 Mayıs denk geldiği söylenmiş. Bunun üzerine taraftarlarımız başkan beyin Fenerbahçeli olduğu ve başka bir yer ayarlaması için bir kaç twitt atmışlar. Bundan sonra yazılan mesaj bizleri çok üzdü. Taraftarlarımız ile dalga geçilir gibi' Beşiktaşlı olmama rağmen beni twitter ekipler amiri yaptı' çok kırıcı olmuş. Bu şekilde bir paylaşım yapılmamalıydı. Bu konu hakkında Bilecik Belediyesi'nden biz özür bekliyoruz" dedi.

Öte yandan twitter Bilecik Belediyesi hesabını Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanlarının kullandığı öğrenildi.