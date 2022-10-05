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Bilecik-Bozüyük karayolunda bitmeyen çalışmalara sürücülerden tepki

Bilecik’te günde binlerce aracın geçtiği Bilecik-Bozüyük karayolunda bitmeyen çalışmalar sürücülerin tepkisine yol açtı.

Bilecik'te günde binlerce aracın geçtiği Bilecik-Bozüyük karayolunda bitmeyen çalışmalar sürücülerin tepkisine yol açtı.


İstanbul-Kocaeli-Sakarya ile Antalya-Afyon-Eskişehir ve Kütahya illerini birbirine bağlayan Bilecik - Bozüyük D-650 karayolunda günlerdir devam yapan yapım onarım çalışması yüzünden sürücüler çileden çıktı. Karayolu üzerinden Bilecik'ten Eskişehir'e gidiş istikameti ortadan dubalarla bölünerek tek şeritte ilerlerken, İstanbul-Antalya arası çalışan sebze meyve kamyon ve tırların Şelale Rampalarında yavaşlaması sebebiyle araç kuyruğun yer yer 5 kilometreye varıyor. Bu yüzden sürücüler bazen Bilecik-Bozüyük arasındaki 30 kilometrelik kısmı 1 hatta 1 buçuk saatte gittiği görülüyor. Sürücüler bu yolda sürekli çalışma olduğu anlatarak, çalışmaların bir an önce tamamlanması istedi.

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