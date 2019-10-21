Bilecik derbisinin galibi 1308 Osmaneli Belediyespor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde oynanan mücadelede 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecikspor'u 1-0 yendi.

Bilecik 1. Amatör Lig 5'inci hafta müsabakasında Osmaneli ilçesinde oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor mücadelesini ev sahibi ekip 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu golle 1-0 kazanarak ligde 5'te 5 yaptı. Maça Osmaneli Belediyesinin iki takım taraftarlarına dağıtılan binlerce Türk bayrağı ellerinde karşılıklı "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. İki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümleri hınca hınç doldururken, Bilecikspor taraftarları adeta görsel şov yaptı. Tüm taraftarlar Bilecikspor forması ile maça gelirken maç öncesi okunan İstiklal Marşında da asker selamı verildi. Maça taraftarların muhteşem desteği ile iki takım maçın ilk dakikalarında birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk yarıda iki takım da net gol pozisyonu bulamazken, 1308 Osmaneli Belediyespor'un bulduğu bir gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. İkinci yarının başında bir pozisyonda tehlikeli hareket yapan 1308 Osmaneli Belediyespor oyuncusu Hasan Koç ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışına atıldı. Bu golden sonra 1308 Osmaneli Belediyespor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası içine ortalanan topa düzgün bir kafayla ağlara gönderen Onur Keçeci takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra iki takım sayısız atakları sonuçsuz bırakırken maçı 1308 Osmaneli Belediyespor tek golle kazandı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan futbolcular ve taraftarlar dakikalarca galibiyeti kutladılar. Alınan bu galibiyet sonrası ligde 5'te 5 yapan 1308 Osmaneli Belediyespor puanını 15'e çıkarırken, Bilecikspor ligde ilk yenilgisini alarak 12 puanda kaldı.

Maçı ilçe kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve çok sayıda taraftar izledi.