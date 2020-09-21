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Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneğini Başkanı Durmuş'tan İl Müdürü Özdemir'e ziyaret

Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlü Yasin Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlü Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti.


Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yasin Özdemir'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yeni görevinde Özdemir'e başarılar dileyen Durmuş, günün anısına derneklerin anı tabağını hediye etti.

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