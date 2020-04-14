Bilecik Edebali Stadı için 19 milyonluk ödenek

Bilecik'te yapımı yılan hikayesine dönen Edebali Stadı için Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından 19 milyonluk ödenek oluşturuldu.

2015 yılında yoğun kar yağışı sonrası çatısı çökeni, ardından depreme uygun olmadığı için senelerdir taraftar alınamayan Edebali Stadı için Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 19 milyonluk ödenek oluşturuldu. Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Uzun zamandır takip ettiğimiz Bilecik'imiz ve spor camiamız için çok önemli olan Bilecik Edebali Stadyumunun yeniden yapımı noktasında Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla 19 milyon ödenek tahsis edilmiştir. Öncelikle bu ödeneğin ilimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Milletimiz, şehrimiz ve hemşerilerimiz adına gece gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.