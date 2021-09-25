İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prostat kanseri için farkındalık standı açıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Prostat Kanseri Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.


Üroloji poliklinikleri alanında açılan stantta, vatandaşlara hastalık hakkında bilgilendirdi. Standı ziyaret eden kişilere hastalıkla ilgili bilgi veren personeller hastalıktan kurtulmanın en önemli yolunun erken teşhis olduğunu vurguladı.


Öte yandan personeller, ailesinde prostat kanseri bulunan 40 yaş üzeri vatandaşların ve 50 yaş ve üzeri vatandaşların kontrol amaçlı üroloji polikliniğine gitmelerini önerdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.