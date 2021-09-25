Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prostat kanseri için farkındalık standı açıldı

Üroloji poliklinikleri alanında açılan stantta, vatandaşlara hastalık hakkında bilgilendirdi. Standı ziyaret eden kişilere hastalıkla ilgili bilgi veren personeller hastalıktan kurtulmanın en önemli yolunun erken teşhis olduğunu vurguladı.

Öte yandan personeller, ailesinde prostat kanseri bulunan 40 yaş üzeri vatandaşların ve 50 yaş ve üzeri vatandaşların kontrol amaçlı üroloji polikliniğine gitmelerini önerdi.