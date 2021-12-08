Bilecik ekibinin Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde ilk maç 18 Aralık günü

Ligi'ne yükselen Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nün ilk maçını 18 Aralık cumartesi günün İstasyon Spor Salonu'nda İzmir Gençlik Merkezi Spor Kulübü'yle yapacağını söyledi.

İl Müdürü Özdemir, geçtiğimiz gün lig fikstürü çekilen Hentbol Erkekler 2. Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nün rakiplerinin İzmir Gençlik Merkezi Spor Kulübü, Karabağlar Atatürk Meslek Gençlik Lisesi Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve Dikili Belediyesi Spor Kulübü olduğu söyledi. Bilecik Gençlik Spor Kulübü erkekler hentbol takımına ligde başarılar dileyen Özdemir, "Hentbol Erkekler Bölgesel Liginde mücadele eden Bilecik Gençlik Spor Kulübü genel sıralamada en iyi üçüncü olması nedeniyle Hentbol Erkekler 2. Ligine yükseltildi. Hentbol branşı ilimizde gelişmekte olan bir spor dalı. Gerek takım gerekse ferdi sporlarda müsabaka oynanmasına büyük önem veriyoruz. Merkez ve ilçelerimizde topyekun başlattığımız alt yapı odaklı eğitim anlayışıyla sporcularımızın temelden yetişmesini amaçlıyoruz. Tabi ki bunu gerçekleştirmek için müsabakaların oynanması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda ilimizde bütün sportif branşlardaki organizasyonları destekliyoruz." dedi.

“Hentbol branşı ilimizde gelişmekte olan bir spor dalı”

Bilecik Gençlik ve Spor Kulübünü geçen sezon elde etmiş olduğu başarılar için tebrik eden İl Müdürü Özdemir sözlerine, “Hentbol branşı ilimizde gelişmekte olan bir spor dalı, antrenörlerimizin de çabasıyla ilimizde hentbol branşına olan ilgi oldukça arttı. Bu durumdan oldukça memnunuz. Alt yapıdan yetişen sporcularımızın 2'inci ligde oynayacağı müsabakalar ile deneyim kazanması sonucu bu ilgi daha da artacak. Bu kapsamda Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcularına 2'inci ligde oynayacağı müsabakalarda başarılar diliyor halkımızı ilimizde oynanacak müsabakalara davet ediyorum” ifadelerini ekledi.