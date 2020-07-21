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Bilecik en az korona virüs vakasının görüldüğü 5 il arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarını açıkladığı paylaşımında, vaka sayısı en düşük iller arasında Bilecik’in de olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarını açıkladığı paylaşımında, vaka sayısı en düşük iller arasında Bilecik'in de olduğunu belirtti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" dedi. Açıklamayı duyan vatandaşlar ise durumu sevinçle karşıladı.

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