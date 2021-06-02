Bilecik, en fazla kurs verilen iller arasından Türkiye'de 2'inci sırada

Bu performans sonrası Bilecik, Türkiye genelinde en çok kurs faaliyeti yapan il sıralamasında 2'inci sırada yer aldı.

Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcı Özgür Algın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları çalışmalarının bulunduğu serginin açılışına katıldı.

"Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmışlar"

Kurslar sayesinde kursiyerlerin el becerilerini geliştirdiklerini ve birbirinden güzel eserler ortaya çıkarttıklarını ifade eden Vali Şentürk, ''Kursiyerlerimiz, kısa zamanda kurslarda el sanatını öğrenmenin yanında dostluğu, paylaşmayı ve sosyal ilişkilerini geliştirmiş oluyorlar. Bunun yanında kültürel değerlerimizi tekrar gün ışığına çıkartarak, kültürümüze sahip çıkıyorlar. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmışlar'' dedi.

"7'den 70'e her yerde, her yaşta farklı kurs programlarıyla devam etmektedir"

Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili İsmail Aslan da açılan kurslarla kursiyerlerin, var olan yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamanın yanında ruhsal olarak kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme faaliyetleri düzenlediklerini belirterek, ''Kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve özel sektör teşebbüslerimizle koordineli faaliyetler yürüterek, her yerde ve her yaşta öğrenme faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri olarak 2019-2020 yılında 2 bin 253 kurs açarak 46 bin 991 kursiyere eğitim vererek, ülke genelinde en çok kurs faaliyeti yapan il sıralamasında 2. sırada yer aldık. 2020-2021 yılında ise, il genelinde bin 336 farklı alanda kurslar açılarak, 23 bin 592 kursiyere hizmet verildi. 7'den 70'e her yerde, her yaşta eğitim ve öğretim faaliyetleri il genelinde farklı kurs programlarıyla devam etmektedir'' diye konuştu.

Halk oyunları gösterisi ve gitar kursu öğrencilerinin ''Deniz Üstü Köpürür'' ve ''Gül Pembe'' parçalarını seslendirilmesinin ardından Vali Şentürk ve beraberindekiler, sergiyi gezerek, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.