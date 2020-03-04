Bilecik Erzurumlular Derneğinden Bahar Kalkanı Harekatında destek

Bilecik Erzurumlular Derneği yöneticileri Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek, Bahar Kalkanı Harekatında destek verdiklerini söylediler.

Bilecik Erzurumlular Derneği Ebutalip Dursun ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek, Bahar Kalkanı Harekatında devletin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını belirttiler. Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Bilecik Erzurumlular Derneği Ebutalip Dursun, "Bilecik Erzurumlular Derneği olarak Valimiz Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek her zaman olduğu bugünde devletimizin ve Mehmetçiğin yanında olduğumuzu belirttik. Vali beyde büyük memnuniyet duyarak 'hep beraber devletimizin yanındayız' dedi. Dün 'Kıbrıs'ta ne işimiz var' diyenler bugün 'Afrin'de, İdlibde Suriye'de Libya'da ne işimiz var' diyorlar. Bugün buralarda olmaz isek yarın o toprakları paylaşan emperyalist güçler yarın namlularını Türkiye'ye çevirecek. Hatay, Kilis, Urfa, Kilis Diyarbakır tehlikeye girecek bu harekatı sivil toplum kuruluşları olarak yerinde buluyoruz. Devletimizin Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz" dedi.