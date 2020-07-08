Bilecik Erzurumlular Derneğinden Rektör Beydemir'e ziyaret

Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Rektör Beydemir'e yeni görevinde başarılan dileyen Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun ve beraberindekiler daha sonra Rektör Yardımcısı görevine atanan Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mehmet Kurban'ı ziyaret ettiler. İkiliye yeni görevlerinde başarılar dileyen Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.