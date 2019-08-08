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Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Gölcan'ın acı günü

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan’ın abisi Mete Gölcan (82) vefat etti.

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan'ın abisi Mete Gölcan (82) vefat etti.


Merhum Mete Gölcan bugün öğle namazına müteakip Şerifpaşa Cami'nde Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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