İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik EYUDER'den eğitime destek

Bilecik Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’u ziyaret etti.

Bilecik Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u ziyaret etti.


Ziyarette Bilecik EYUDER üyeleri eğitime her zaman destek vereceklerini söyleyerek, günün anısına İl Müdürü Akyol'a tablo hediye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik düşüncelerinden dolayı teşekkür edip Bilecik EYUDER'e çalışmalarında başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.