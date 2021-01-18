Bilecik Fen Lisesi ile işbirliği protokolü imzalandı

Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ arasında imzalanan protokol uyarınca üniversitenin pek çok imkânı Fen Lisesi öğrencilerinin kullanımına açılmış oldu. Üniversite kütüphanesi Fen Lisesi öğrencilerinin kullanımına açılması, taraflarca uygun görülen konu, zaman ve şartlarda öğretim üyelerimizin ders vermesi, ulusal ve uluslararası programlara birlikte proje sunulması gibi önemli konularda varılan mutabakatla ayrıca öğrenciler üniversitenin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret edebilecek ve laboratuvarları kullanabilecekler.

"İlimiz için çok önemli bir adım"

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Bugün imzaladığımız protokolle üniversitemizin kapılarını Fen Lisesi öğrencilerimize aralamış olduk. Bu kentin akademik ve bilimsel bütün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak konusunda kararlıyız. Şehrimizle üniversitemizi sanayisinden sanatına, eğitiminden sosyal yaşamına kadar pek çok konuda paydaş kılmak için çalışıyoruz. Bu tür işbirlikleri önümüzdeki süreçte hızlanarak devam edecek” şeklinde konuştu.