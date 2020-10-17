İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik, "Geleceğe Nefes" kampanyasına en az bağış yapan il oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Bilecik en az bağış yapan il oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Bilecik en az bağış yapan il oldu.


"Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Bilecik'te 1 milyon 205 bin 710 adet fidan hedeflenirken, 72 bin 587 adette kalındı. Yüzde 6'lık hedef gerçekleştiren Bilecik, Türkiye sonuncusu oldu. Bilecik'i yüzde 8'lik dilimiyle Elazığ takip etti. En çok bağış yapılan illerin başında ise, Erzincan, Şırnak, Tunceli ve Bartın yer alırken, geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK tarafından ormanları yakılan Hatay ise 5'inci sırada yüzde 91 ile yer aldı.


Geleceğe Nefes kampanyasında şu ana kadar ise toplam bağışlanan fidan sayısı ise 19 milyon 924 bin 431 oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.