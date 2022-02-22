Türkiye Erkekler Hentbol 2.
Lig'de mücadele eden Bilecik Gençlik Spor Kulübü 2 haftadır kaybetmiyor.
İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda oynanan Lig B grubu 6'ncı haftasında Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlikspor'u 39-25 kazandı. Maça Semih Atıcı, Ercan İnan, Fahri Altıntaş, Mihraç Mikail Onuk, Aziz Aslan, Alihan Çalışkan, Kenco Ortaç 7'siyle başlayan Bilecik Gençlik Spor ilk devreyi 17-15 skorla önde kapadı. Maçın ikinci devresinde Bilecik Gençlik Spor Kulübü taraftar desteğiyle alarak başladı. İkinci devrede rakibine ezici bir üstünlük kuran Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nün maçı 39-25 kazandı. Bilecik Gençlik Spor Kulübü geçen haftada İzmir Gençlik Merkezi'ni deplasmanda 31-28 yendi. Bilecik Gençlik Spor Kulübü son 2 haftada aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkardı.