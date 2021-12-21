Bilecik Gençlik Spor Kulübü ilk maçını 1 sayıyla kaybetti

Lig'de ilk maçına çıkan Bilecik Gençlik Spor Kulübü, bir sayıyla maçı kaybetti.

Lig B grubu ilk hafta müsabakasında İstasyon Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Bilecik Gençlik Spor Kulübü, İzmir Gençlik Merkezine 26-27'lik skorla kaybetti. Saha hakemleri Kadir Tuncer ve Sıtkı Can Pekin yönettiği müsabakanın ilk devresine 11-11'lik skorla tamamlandı. Maçın ikinci periyodunda Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nün seyirci desteğinin alarak belli kısımlarda üstünlük kurduğu müsabakayı 26-27'lik skorla kaybetti. Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nde Gökhan Beküç 10, Fahri Altıntaş 6, Aziz Aslan ve Ercan İnan 3, Kenco Ortaç 2, Selim Musluk ve Remzi Türkman 1'er gol kaydetti. Bilecik Gençlik Spor Kulübü ligin ikinci haftasında 25 Aralık günü Dikkaldırım Spor Salonu'nda saat 13:00'da Beşevler Gençlik ile karşı karşıya gelecek.

Maç sonunda sporcuların gösterdiği performanstan dolayı tek tek tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Bilecik G.S.K., evinde İzmir temsilcisi İzmir G.M.'yi konuk etti. Başa baş geçen mücadelede temsilcimizin sergilediği umut veren oyununu tebrik ederim" dedi.