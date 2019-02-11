Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 17 işçi alınacak

İl Müdürü Ayhan Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurumumuz aracılığı ile ilimizde 17 daimi kamu işçisi alacak. Bilecik Çalışma ve İş Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde birçok meslekte 3 bin 243 kamu personel alımı yapacak, bunun yanı sıra Bilecik ilinde de 1'i engelli olmak üzere 17 kişiyi istihdam edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 1'i engelli, 2'si eski hükümlü ile terörle mücadelede yaralananlar ve 3'ü normal statüde olmak üzere 6 temizlik görevlisi, 2 cankurtaran, 1 elektrikçi, 2 güvenlik görevlisi, 2 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 4 gençlik lideri olmak üzere 17 kişi İŞKUR'dan başvuru yapmak kaydı ile istihdam edilecektir. Başvurular 11 Şubat'ta başladı, 15 Şubat Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecektir. Başvuru sonrasında 27 Şubat tarihinde noter huzurunda çekilecek kuralar ile çalışacak kişiler belirlenecek. Vatandaşlarımız Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze, ilimizde belediyelerde ve diğer kurumlarımızda bulunan İŞKUR hizmet noktalarımıza gelerek ya da www.iskur.gov.tr ve e-devlet ile internet üzerinden de başvuru yapabilirler. Başvurular sadece ilimiz için olacağı gibi çeşitli mesleklerde ülke geneli için de olabilir. Kurumumuz bu tür kamu ilanları ve özel sektör ilanları ile ilimizde istihdamda öncülük yapmaya devam edecektir. İnternet sitemizden ve iş ve meslek danışmanlarımızdan detaylı bilgiler edinilebilir” dedi.