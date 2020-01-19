İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik Göç İdaresi Müdürü San'dan Suriyeli çömlek ustasına ziyaret

Bilecik Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San, Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkesinden Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçilik yapan Husein Naassan’ı ziyaret etti.

Bilecik Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesinden Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan ve Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçilik yapan Husein Naassan'ı ziyaret etti.


Kınık köyüne gelerek Suriyeli çömlek ustası Husein Naassan'ın çalışmalarını inceleyen Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San, Naassan'ın ilçe ekonomisine ve çömlekçiliğe büyük katkı sağladığını ifade etti. San, "Suriye'den zorunlu göç etmek zorunda kalan Husein Naassan'ın Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde kendi mesleğini icra etmesi çok güzel bir olay. Suriyeli çömlek ustamız burada yaptığı çömlek sanatı ile hem Kınık köyü çömlekçiliği adına hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamakta ve Kınık köyü çömlekçiliğinin Bilecik'in tanıtımında da büyük rolü bulunmaktadır. Geçen ay düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde Husein Naassan'a Valimiz Bilal Şentürk 'Kırlangıç' ödülü takdim etti. Suriyeli çömlekçi ustasına atölyesinin kapılarını açarak iş imkanı sağlayan Kınık köylü çömlek ustası Emin Aslan'a da teşekkür ediyorum” dedi.


İl Göç İdaresi Müdürü San, Naassan'ın çömlek atölyesindeki çalışmalarını izleyerek, çömlek yapımı hakkında bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.