Bilecik halkı Ramazan Şenliğine Osmanlı'dan kalma bir gelenek ile davet edildi

Ramazan davulcusu, Tahtabacak, Nasreddin Hoca, Yeniçeri Askeri, Padişah, Cariye, Katip ve Katibe, İstanbul Beyefendisi ve eşi, Vezir ile Hürrem Sultan'dan oluşan ekip Bilecik sokaklarını gezerek, Bileciklileri Ramazan Şenliklerine davet etti. Müzik eşliğinde eski otogar üstündeki etkinlik alanına kadar yürüyen ekibe, vatandaşlarımız büyük bir ilgi ve sevgi gösterdi.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Şenlikleri, düzenlenen açılış programı ile kapılarını açtı. Eski Otogar üstündeki alanda hazırlanan Ramazan Şenlikleri'nin açılış programına; Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Semih Tuzak, Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı, siyasi parti temsilcileri, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Bir ay boyunca vatandaşlarımızın ücretsiz konser, tiyatro gösterileri ve geleneksel Ramazan etkinlikleri ile buluşacağı şenliklerde aynı zamanda şehir esnafı tarafından kurulan stantlarda ilimize özgü lezzetler ve ürünler satışa sunuluyor.

"Bileciklilerin en iyisine layık olduğunu düşünüyorum"

Programın açılışında konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, katılan bütün konuklara teşekkür ederek, şunları söyledi:

‘'Bir ay boyunca hemşehrilerimizin eski ramazanları tekrar bulacağı Ramazan şenliklerimize hoş geldiniz. Bizler, Bileciklilerin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bunun için önümüzdeki Ramazanları daha güzel, daha büyük aktivitelerle yaşatmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizi hem keyiflendireceğiz hem de sürpriz hediyelerle buluşturacağız'' ifadelerini kullandı.

Fasıl grubunun konseri keyifle dinlendi

Orta Oyunu, Aşuk İle Maşuk, Meddah, Kâtip ile Kâtibe, Karagöz Hacivat Canlı Tiyatro, Keloğlan ile Geleneksel Oyunlar, Karagöz Hacivat Canlı Gölge, Sihirbaz gösterileri, Kavuklu ile Pişekâr, Kukla Tiyatrosu ile İbiş ve Usta gibi karakter ve kahramanların gösterileriyle gerçekleştirilen Ramazan Şenliklerinde sahne alan Fasıl Grubu, konukları eskiye götürdü ve birbirinden güzel eseri paylaştı.

Orta Oyunu, Meddah Bilecik'te tekrar yaşandı

Vatandaşlarımızın aileleri ile yoğun bir katılım gösterdiği şenliklerde ayrıca interaktif yarışmalar yapıldı, Orta oyunu ve Meddah gösterileri sahne aldı. Çocukların büyük bir keyifle takip ettiği Ramazan Şenliklerinde sahne alan orta oyunu ve meddah gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Şenliklerde 2 adet bisiklet ile birlikte hediyeler verildi

Bilecik Belediyesi Ramazan Şenlikleri sonunda gerçekleştirilen çekilişte ise 3 kişiye 2 bisiklet ile çeşitli hediyeleri kazanma şansı buldu. Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerde her akşam vatandaşlar, birbirinden sürpriz hediyeyi alma şansı bulacak. Çekilişte hediyeleri kazanan vatandaşlar, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin tarafından verildi. Şenlikler; Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindeki üyelerin vatandaşlarımızla sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.