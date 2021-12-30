Bilecik İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gölpazarı'nda yapıldı

Bilecik İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na bu ay Gölpazarı ilçesi ev sahipliği yaptı.

Her ay Bilecik'in farklı bir ilçesinde yapılan Bilecik İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na bu ay Gölpazarı ilçesi ev sahipliği yaptı. Gölpazarı Öğretmenevinde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında yapılan toplantıda, Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık eğitim-öğretim çalışmaları ile yapılan proje ve faaliyetler hakkında sunum yaptı.

İlçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri toplantı sonrasında il genelinde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu