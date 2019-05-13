Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü karşısında şüpheli çanta paniği

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan şüpheli paket ekipleri alarma geçirirken fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan çanta boş çıktı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerindeki İl Halk Kütüphanesi önünde bir ağaç altına bırakılan şüpheli bir sırt çantası, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayın yaşandığı yerin hemen yakınında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü olması sebebiyle tüm ekipler harekete geçti. Cadde hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, uzaktan kumandalı fünye ile sırt çantasını patlatırken çantanın boş olduğu anlaşıldı.

Öte yandan vatandaşların patlama anını pür dikkat izlemeleri gözlerden kaçmadı.