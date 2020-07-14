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Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ın mutlu günü

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’ın kızı dünya evine girdi.

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ın kızı dünya evine girdi.


Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ın kızı Tuba ile Abdülmelik Özdamar'ın düğün merasimi siyasileri bir araya getirdi. Genç çiftin nikah şahitliğinin Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı yaparken, düğüne belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.


Öte yandan genç çifte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Balan Yardımcısı Halil Eldemir ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz telgraf çekerek, mutluluklarını kutladılar.

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