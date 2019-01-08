Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ramazan Çelik atandı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan, Suudi Arabistan T.C. Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine Yurtdışı Eğitim Ataşesi olarak atanmasının ardından 5 gün boş olan koltuk bu akşam doldu. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü olan Ramazan Çelik atandı. Bu atamayı Bilecik Milletvekili Selim Yağcı sosyal medya üzerinden duyururken, “Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik bey Gazi Meclisimize ziyaretimize geldiler. Şehrimize, milli eğitim camiamıza hayırlı olsun. Allah hepimize birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerine yer verdi.