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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Cidde'ye görevlendirildi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan, Suudi Arabistan T.

C. Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ‘ne Yurtdışı Eğitim Ataşesi olarak görevlendirildi.


Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreter Vekili olarak görevini yürütürken Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Yrd. Doç. Dr. Güsamettin Erdoğan, T.C. Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi olarak görevlendirildi. Şuan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü olan Fazilet Durmuş'tan görevi alan ve yaklaşık 9 ay önce Bilecik'e atanan Erdoğan'ın başında bulunduğu Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığının raporda 54'üncü sırada yer almıştı.


Öte yandan Erdoğan, eski Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü olan ve T.C. Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ‘ne atanan İsmail Altınkaynak'tan görevi devralacak.

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