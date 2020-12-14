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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un okul ziyaretleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Zehra Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin idareci ve öğretmenlerini ziyaret ederek tebrik etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Zehra Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin idareci ve öğretmenlerini ziyaret ederek tebrik etti.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, bir takım okul ziyaretleri bulunmak üzere Bilecik'in Bozüyük ilçesine geldi. Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin idareci ve öğretmenlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mesleki eğitimin memleketin geleceğini inşa edecek okullar olduğunu ifade eden İl Müdürü Akyol, öğretmen ve idarecilere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Ardından okul adına dergi çıkaran Zehra Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İl Müdürü Akyol, idareci ve öğretmenlerini ziyaret ederek tebrik etti.


Öte yandan İl Müdürü Akyol, Bozüyük'ten Pazaryeri'ne geçerek, Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamlarında ziyaret etti.

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