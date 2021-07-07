Bilecik İl Müftü Ali Erhun, “Evlatlarınıza talibiz”

Bilecik İl Müftü Ali Erhun, Kayıboyu Kur'an Kursunda 4-6 yaş gurubu öğrencileri yüz yüze eğitime başladığını söyleyerek, "Evlatlarınıza talibiz ve onları bekliyoruz. Eğer siz de çocuklarınızı bizimle okutmak isterseniz herhangi bir cami görevlimize, Kur'an Kurslarımıza ve Müftülüğümüze ulaşarak oradan çocuklarınızı bize emanet edebilirsiniz" dedi.

Bilecik İl Müftülüğü ile Kayıboyu Cami Yaptırma Yaşatma ve Kültür Derneği tarafından 2020 yılında yapımına başlanan Kayıboyu 4-6 yaş gurubu Kur'an Kursu inşaatı tamamlanarak yaz Kuran Kursu için hazır hale getirildi. 7'inci sınıf ve ortalama 105 öğrenciye eğitim verecek olan Kayıboyu 4-6 Yaş Kur'an Kursunun, 2021 yılında yaz Kur'an Kursuyla öğrencilerle buluştuğu, Bilecik'te önemli bir boşluğu doldurarak sembol bir kurs olacağı belirtildi.

Kurs İçerisinde 4-6 yaş çocuklar için oyun alanı, derslikler ve idari birimlerin bulunduğunu anlatan Müftü Ali Erhun “2021-2022 eğitim- öğretim yılında hizmet verecek olan kursumuzda, 4-6 yaşındaki miniklerimizi alarak onlara hem yüce dinimizin temel ilkelerini hem de hayat rehberimiz olan kitabımızı Kur'an-i Kerim'i sevdirerek öğretmeye çalışacağız. Vatanımıza, milletimize, dinimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi umut ediyoruz. Evlatlarınıza talibiz ve onları bekliyoruz. Eğer sizde çocuklarınızı bizimle okutmak isterseniz herhangi bir cami görevlimize, Kur'an kurslarımıza ve Müftülüğümüze ulaşarak oradan çocuklarınızı bize emanet edebilirsiniz. Çocuklarınıza talip olduğumuzu tekrar ifade ederek, bütün Bilecikli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.