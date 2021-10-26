Bilecik İl Müftülüğü KYK öğrencileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri, Peygamberimizin ailesine, ashabına ve bütün insanlığa gösterdiği vefayı gündeme taşımak amacıyla ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' temasıyla başladı. Hafta münasebetiyle Bilecik Müftülüğü yetkilileri, KYK'da kalan üniversiteli kız öğrencileriyle bir araya geldi. Programda İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ‘Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu' teması çerçevesinde söyleşi gerçekleştirdi.

Bilecik KYK'da gerçekleşen programa İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, İl Vaizi Gülhanım Işık ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Öte yandan program akabinde KYK da kalan gençlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.