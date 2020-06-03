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Bilecik İl Müftüsü Erhun, ilk resmi nikahı kendi kızına kıydı

Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Bilecik Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Bürosuna (ADRB) yapılan başvurular sonrası ilk çiftin nikahı kıyıldı.


Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasıyla müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, İl Müftülüğünde düzenlenen törenle ilk resmi nikahı kızına kıydı. Bilecik Müftülüğü makamında Hatice Erhun ve Şevket Göktaş'ın ailelerinin de katıldığı nikah, çiftlerin "evet" cevabını vermesinin ardından Müftü Ali Erhun tarafından kıyıldı.


Kızının nikahını kıydığı için çok mutlu olduğunu anlatan Müftü Ali Erhun, "Ben de şahitlerin huzurunda, evlenmelerine engel bulunmayan gençlerimizin nikahını kıyıyorum. Rabbimizin emri ve izniyle yasaların bana verdiği yetkiyi kullanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin" dedi.


Hatice Erhun ve Şevket Göktaş çifti ise, müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Bilecik Müftülüğünde ilk kıyılan nikahın kendi nikahları olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


Nikâhın ardından çiftlere mutluluklar dileyen Müftü Ali Erhun, evlilikleri boyunca dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatarak yerine getirilmesi gereken dini vecibeler konusunda nasihatlerde bulundu.

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