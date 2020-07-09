Bilecik İl Özel İdaresi, Pelitözü Gölpark'ı boşaltması için belediyeye 15 gün süre verdi

Bilecik İl Özel İdare, belediyeye tahsis ettiği Pelitözü Gölpark'ı İl Genel Meclisi kararıyla geri alırken, boşaltılması için 15 gün süre verildi.

Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıkta, belediye mücavir alanı içinde bulunan ve 2015 yılında masrafları nedeniyle belediyeye devredilen Pelitözü Gölpark, 1 Temmuz günü düzenlenen İl Genel Meclisi Toplantısındaki oylama sonunda oy çokluğu ile İl Özel İdaresi tarafından geri almıştı. 6 Temmuz günü Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Bilecik Belediyesine bir tebliğ gönderilerek, Pelitözü Gölpark'tan çekilmesi ve boşaltması için 15 gün süre verildiği belirtilerek, demirbaş teslimatı istendi. Yazıda ayrıca bu süre zarfında Pelitözü Gölpark içinde bulunan işletmelerin belediye tarafından kiraya verilmemesi için uyarıda bulunuldu.

Öte yandan bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda düzenlenen ihaleyle, mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait muhtelif 34 iş yeri ihale edildi. Bu iş yerleri arasında Pelitözü Gölpark'ta bulunan 3 işletme de yer alırken, iş yerlerini kiralayanların ne yapacağı merak konusu oldu.