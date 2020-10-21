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Bilecik İl Sağlık İl Müdürü Keskin Balıkesir'e atandı

Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm.

Dr. Serkan Kadir Keskin Balıkesir'e atandı.


18 Ekim 2018 yılından bu yanan Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. Keskin'in yerine herhangi bir atama yapılmazken Dr. Ferhat Damkacı vekalet edeceği öğrenildi.


3 il müdürü de Balıkesir'e atandı


Öte yandan Dr. Serkan Kadir Keskin'den bir önceki il müdürü Burak Öztop ve ondan da bir önceki il müdürü Yasin Yılmaz da Bilecik'ten Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştı.

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