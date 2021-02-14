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Bilecik ile Kocaeli kardeş şehir olma yolunda

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, bir takım ziyaretler için Kocaeli’ye gitti.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, bir takım ziyaretler için Kocaeli'ye gitti.


Bu ziyaretler kapsamında İl Müdürü Bircan, ilk olarak Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'i makamında ziyaret etti. İkili, iki şehir arasında kültür ve turizm bağlarını kuvvetlendirmek adına istişare ve bilgi alışverişinde bulundu. Misafirperverliğinden dolayı Taşdelen'e teşekkür eden Bircan, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ı makamında ziyaret etti. Bircan ve Çakmak, Bilecik ile kardeş şehir olma yoluna giden Kocaeli arasında kültürel, turistik çalışmaları kapsamında istişarelerde bulundu.


Ziyaretlerde Bircan'a Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanı İsmail Cihan eşlik etti.

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