Bilecik itfaiyesi yangın bölgesinde mücadeleye devam ediyor

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Antalya'da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınları için Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Akdeniz Bölgesinde etkisini sürdüren yangınlarda görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirmeyi sürdürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi Güzelbağ köyündeki görevlendirmenin ardından, Taşağıl'da ki helikopter su alma havuzunu dolu tutmak için görevlendirilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalara aralıksız katılıyor.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Yangınların sona ermesi için var güçleriyle çalışan tüm görevli ve vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyor, bu kötü günlerin en kısa sürede sona ermesini diliyoruz” dedi.