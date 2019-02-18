Bilecik Kadınlar Satranç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Turnuva sonucunda Ezgi Babaoğlu 1'inci Demet Yılmaz 2'inci Ayşegül Akpınar ise 3'üncü oldu. 2017 ve 2018 yılında şampiyonlukları bulunan ve turnuvadaki maçlarının tamamını kazanan Ezgi Babaoğlu İlde kadınlar satranç şampiyonu unvanını koruması bildi. Ulusal takımlarda boy göstermiş aynı zamanda antrenörlük yapan Ezgi Yılmaz Babaoğlu bu başarısı ile 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Kadınlar Şampiyonasında Bilecik'i temsil edecek. Turnuva sonunda birincilik kupasını eşi Baş Antrenör ve Türkiye Satranç Federasyonu Kurul Üyesi , Bilecik İl temsilcisi ve aynı zamanda en yüksek reytingli oyuncusu olan Cumhur Babaoğlu'nun elinden alması turnuvaya ayrıca bir renk getirmiş oldu.

Turnuva sonunda konuşma yapan İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, “Turnuvaya katılan tüm sporcular bizim için birincidir. Ancak bu bir yarışma ve şampiyonu var, şampiyona Türkiye Kadınlar İl Birinciliğinde başarılar diliyorum. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'a teşekkür ediyorum. Bilecik ilinde satranç için ne gerekiliyorsa yapacağız” dedi.