Bilecik kent merkezinde kar yağışı etkili oldu

Bilecik'te 4 gündür ara ara yağan ve bugün şiddetini iyice arttıran kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, yer yer kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kış lastiği olmayan sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, belediye ekipleri ana arterlerin kapanmaması için gün boyu çalışmalarına devam etti. Kar yağışına en çok tatilde olan çocuklar sevinirken, evlerin çatılarında uzun buzlar oluştu.