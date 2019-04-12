Bilecik kiraz ihracatında da yerini alacak

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kiraz ihracatına yönelik ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ve kiraz üreticileri katıldı.

Toplantıda Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, özellikle sağlıklı gıda tüketiminin önemine vurgu yaparak çiftçilerin bu konudaki hassasiyetlerinin artması yönünde tavsiyelerde bulundu.

“Bilecik'in kiraz üretiminde ihracatta yer alması için gerekli çalışmaları yapıyoruz”

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise Bilecik'in kiraz üretiminde ihracatta yer alması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, “21 bin 777 dekar alan ve yaklaşık yıllık 47 bin ton kiraz üretimiyle Bilecik'in de ihracatta yerini alması için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile doğal dengenin korunması, insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından taze meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetim talimatı hazırlanmıştır. Hazırlanan taze meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetim talimatı gereği ilimizde Bu yılda üretim sezonunda kalıntı izleme programı dâhilinde bazı ürünlerden hasat öncesi numune alınmaktadır. Denetim programı sayesinde; Bitkisel ürünlerde hatalı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hasat edilmek üzere olan bitkisel ürünlerin hasat edilmeden önce denetlenmesi sağlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Soru cevap kısmının ardından dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.