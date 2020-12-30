Bilecik kışa hazır

Bilecik Belediyesi olarak tüm ekip ve ekipmanlar ile kışa hazır olduklarını dile getiren Başkan Şahin, ‘'Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü atölye birimi çalışanları ile bir araya geldik. Kış mevsiminde vatandaşlarımızın herhangi olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalmamaları için belediyemiz araç envanterine kazandırdığımız yeni ekipman ve makinelerimizi inceledik. Ülke ve şehir olarak bizler de kuraklığın son bulmasını ve karın yağmasını bekliyoruz. Birçok şehrimizde başta içme suyu olmak üzere kullanma suyu da azaldı. Karla mücadele çalışmalarında yer alacak ekipmanlarımıza yenilerini ekledik. Şu an sadece karın yağmasını bekliyoruz. Tüm ekip ve ekipmanlarımızla kışa hazırız" dedi.

Başkan Şahin daha sonra çalışanlar ile sohbet ederek, yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.