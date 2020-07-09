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Bilecik, Korona virüs vakası en az görülen iller arasına girdi

Bilecik son 3 günde korona virüs vakalarının en az görüldüğü illerden oldu.


Türkiye'de son 24 saatte bin 41 kişiye Korona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde paylaşılan "Türkiye Günlük Korona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 49 bin 302 test yapıldı, 1041 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 2 bin 219 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı 5 bin 282 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı ise 187 bin 511 oldu.


Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu. Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri günden 2 günlere kadar indi.

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