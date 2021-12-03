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Bilecik Kültür ve Turizm Müdürü Bircan, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret etti.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bican'ı makamında ağırladı. Gerçekleşen görüşmede Bircan ve Tekin karşılıklı istişarelerde bulundu. Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin görüşme sonrası, “Müdürümüzle 2022 kültür-turizm yatırımları hakkında istişarede bulunduk. Ziyaretinden ve desteğinden dolayı müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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