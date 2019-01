Bilecik lösemi hastası minik Öykü Arin için seferber oldu

5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için seferber oldu.

Türkiye'nin tek yürek olduğu lösemi hastası minik kıza uygun ilik arayışı sınırları aştı. Antalya'da tedavi gören minik Öykü'nün yaşama tutunması için Bilecik'te yüzlerce kişi kök hücre bağışladı. Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi'nde saat 11:00'da başlayan ve 19:00'a kadar devam edecek kök hücre bağışına şuana kadar yüzlerce kişi başvuru yaptı. Bunlardan biri de Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can olurken, Bilecik Belediyesince önceki yıllarda başlatılan "Sevgin İliklerime İşlesin" adlı proje kapsamında bir çok kişinin kampanyaya katıldığı söyledi. Bu seferde 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tüm Bilecik'in seferber olduğunu anlatan Can, "Biz Bilecik'te Öykü Arin bebeğimiz için bir seferberlik ilan ettik. Hakikaten büyük bir talep var, akın var hala da devam ediyor. Biz de sosyal medya aracılığıyla, anons aracılığıyla daha da çaba gösteriyoruz. Meselemiz Öykü Arin'ler ölmesin. Onlara biz buradan inşallah küçük de olsa bir umut olabiliyorsak o bizim için en büyük mutluluktur. Bu bizim insani görevimiz. Bizler de bu konuda her zaman duyarlılığımızla, vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu konuyu hassasiyetle takip ediyorum. İnşallah başarılı bir sonuçla çıkacağından eminim" dedi.

"Kızlarım yaşındaki ve bu hastalığın hepsine destek olmak için buradayım"

Kök hücre bağışına kızları ile gelen Zehra Öcek ise; "Kızlarımla birlikte buradayım. Kızlarım yaşındaki ve bu hastalığın hepsine destek olmak için buradayım. Kızlarıma da bu farkındalığı oluşturmak için onları da getirdim" dedi.

Uzun kuyruklar oluştu

Diğer bir bağışçı Zeynep Karaman, "Bugün çok istediğim bir şeyi yapmaya geldim buraya. Bende kök hücre bağışı yapacağım. İnşallah birine umut oluruz ifadelerine yer verirken, Fatih Delibaş ise; "Bizde kök hücreler için arkadaşlarımızla destek vermeye geldik. Herkesi destek için bekliyoruz" dedi.