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Bilecik Mali Müşavirler Odası Başkanı Açıkgöz'den Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bilecik Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Açıkgöz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Bilecik Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Açıkgöz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.


Başkan Bakkalcıoğlu ile makamında bir araya gelen Bilecik Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Açıkgöz ve Bilecik Mali Müşavirler Odası Üyesi, Serbest Mali Müşavir Mustafa Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerinin nazik ziyaretleri nedeni ile duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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