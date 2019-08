Bilecik Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi hibe almaya hak kazandı

Bilecik Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi, 'LOOK. for a better place' isimli Erasmus+ Stratejik Okul Ortaklıkları projesi Erasmus+ programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucu 92 puan alarak hibe almaya hak kazandı.

Kazanınan hibe hakkında bilgi veren Okul Müdürü Yücel Gürsoy, "Proje, UN2030 Goals- Birleşmiş Milletler 2030 hedeflerini ele alıp, bu hedeflere ulaşabilmek için neler yapılabileceğinin gençlerin gözünden tespitine çalışılmasını amaçlanmıştı. Proje süresince projeye katılacak öğrenciler Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu hedefler için gençlerin gözünden çözümler bulmaya çalışacaklardır. 2019-2021 yılları arasında yürütülecek projede 5 yurt dışı hareketlilik yapılacak olup koordinatörlüğünü Almanya'nın üstlendiği projede Türkiye, Almanya, Danimarka, Hollanda ve İtalya'dan farklı özelliklerde liseler yer almaktadır. Projemizin yaklaşık bir yıl süren hazırlık aşamasında emeği geçen proje ekibimiz; Müdür Yardımcısı Mustafa Balcı, İngilizce Öğretmeni Ali Oktay Uygun, Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ali Ocakcı ve okulumuzdan temmuz ayında başka okula tayin olan İngilizce Öğretmeni Mustafa Kan'a teşekkür ederiz" dedi.