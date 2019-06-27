Bilecik Mezarlığı ve Orhangazi İmareti'ne müdahalesi için Anıtlar Kurulu'ndan haber bekleniyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'in tarihi mekânlarından biri olan ve Orhan Gazi'nin 1326-1362 yılları arasındaki hükümranlığı dönemine tarihlendirilen Orhangazi İmareti toprak kayması yüzünden yok olma tehlikesiyle ilgili olarak, "Osmanlı dönemi yapılarından olan Orhangazi İmarethanesi de heyelan nedeniyle tehlike altına girdi. Belediye olarak, toprak altında kalan mezarlığa müdahale için Anıtlar Kurulu'ndan haber bekliyoruz" dedi.

Bilecik'te yaşanan yoğun yağmura bağlı sel felaketleri sonrası 'Su Baskını ve Altyapı Sorunları Halk Bilgilendirme' toplantısı yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapılan 'Su Baskını ve Altyapı Sorunları Halk Bilgilendirme' toplantısında Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda Bilecik'te meydana gelen yağışlar nedeniyle oluşan problemler ve yapacağımız çözümler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

"Toprak altında kalan mezarlığa müdahale için Anıtlar Kurulu'ndan haber bekliyoruz"

Son günlerde Bilecik'te yaşanan sel ve verdiği zararlar hakkında bilgilendirme yapan Başkan Şahin, "Son günlerde Bilecik ilinde yaşanan yoğun yağmur yağışı toprağın yumuşamasına ve kaymanın hızlanmasına neden oldu. Bunun yanı sıra mezarlık içerisinde bulunan erken Osmanlı dönemi yapılarından olan Orhangazi İmarethanesi de heyelan nedeniyle tehlike altına girdi. Belediye olarak, toprak altında kalan mezarlığa müdahale için Anıtlar Kurulu'ndan haber bekliyoruz" dedi.

"Çakılan fora kazıklar yeraltı suyunu bu defa 3'e böldü"

Bilecik Şehir Mezarlığı'nda yaşanan heyelanın ardından şimdi de E5 Karayolunun altında da büyük yarıklar oluşmaya başladığını anlatan Şahin, "Atatürk Ormanı'ndaki yeraltı suyunun E5 Karayolu altında heyelana sebep olması sonucunda Karayolları yetkilileri yolun altına fora kazık çakmakla toprak kaymasına çözüm bulmuşlardı. Ancak çakılan fora kazıklar yeraltı suyunu bu defa 3'e böldü ve suyun bir bölümü mezarlıklar mevkiine doğru yol alırken, şehir mezarlığında meydana gelen heyelan nedeni ile mezarlar toprak altında kaldı" dedi.

"Sit alanı olduğu için şu anda müdahale edilemiyor "

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'in tarihi mekânlarından biri olan ve Orhan Gazi'nin hükümranlığı (1326-1362) dönemine tarihlendirilen Orhangazi İmareti toprak kayması yüzünden zarar gördüğünü söyledi. Osmanlı Devleti'nin ilk eserlerinden birisi olan İmarethanede de yıkımlar olduğu gözlenirken önünde ve arkasında büyük yarıklar meydana geldiği anlatan Şahin, sözlerine söyle devam etti;

"Bu alana sit alanı olduğu için şu anda müdahale edilemiyor Bilecik Belediyesi olarak, mezarlık için oluşturduğumuz Komisyon gerekli raporları hazırladı ve Anıtlar Kurulu'na gönderdik. Sit alanı olan mezarlık bölgesine şuan için hiçbir müdahale yapamıyoruz ve Anıtlar Kurulu'ndan gelecek cevap neticesinde mezarlığa müdahale edeceğiz. Çalışmalarımız arasında yeni mezarlık oluşturmak planı da olacak."

“Hem şehir mezarlığımızı kurtaracağız, hem de yeni mezarlık bölgemizi de açmış olacağız”

Başkan Şahin, Bilecik'e yeni bir mezarlık bölgesi açacaklarını söyleyerek, "Gerekçe olarak, bizler karayollarında yapılmış fore kazıkların yeraltı suyunu düzensizleştirdiğini, buna ilave olarak yine ez az bunun kadar önemli ölçülüp biçilmeden ve mühendislik hesabı yapılmadan yapılmış dolgunun ekstra bir yükleme yaparak heyelanı hızlandırdığını tespit ettik. Hem şehir mezarlığımızı kurtaracağız, hem de yeni mezarlık bölgemizi de açmış olacağız" dedi.

“İmarethane Osmanlı göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçişinin ilk yapılarından biridir”

Son olarak Orhangazi İmaretinin öneminde değinen Başkan Şahin, "İmarethane Osmanlı göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçişinin ilk yapılarından biridir. Buna ilave olarak valilik talimatıyla bir komisyon kurduk. Bununla ilgili Karayolları, Kültür Bakanlığı, Çevre İl Müdürlüğü ortak bir komisyon kurduk. Komisyonun ilk toplantısında bölgenin sit bölgesi olması sebebiyle Anıtlar Kurulu'ndan görüş istedik. Şu anki aşamada bunu takip ediyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz, çünkü orada hem mezarlıklarımız hem de tarihi bir İmarethane var. Bütün bunların ışığında en kısa zamanda çözüm üretmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantı karşılıklı soru-cevap şeklinde sona erdi.