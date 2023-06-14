Bilecik Milletvekili Halil Eldemir Grup Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

AK Parti'nin basına kapalı grup toplantısında, TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'ye düşen üyelikler ile Grup Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'e de görev verildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Başkanlık Divanı'nda AK Parti'ye düşen üyelikler ile Grup Yönetim Kurulu, Grup Disiplin Kurulu ve Grup Denetçiliği seçimi yapıldı. AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeleri arasında Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de yer aldı. Eldemir, bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletirken, Bilecik'i TBMM'de en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.