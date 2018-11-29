Bilecik Milletvekili Tüzün'den eğilim yoklaması öncesi açıklama

Tüzün, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de ve Bilecik'te bugüne kadar 95 yıllık siyasi yaşamda köklü bir parti olduğunu ve geçmiş ile onur duyan, geleceği ile de onur duyulacak bir parti olduğunu ifade etti. Tüzün, “Bu onuru kendi içinde korurken başta tüzüğüne programına uygun hareket ederek ve demokrasiyi kendi içinde sindirmiş, kendi içinde hissettirmiş önce parti içi demokrasi sonra da Türkiye'de demokrasi siyerek yoluna devam etmektedir. Bu anlamda kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik ilimizde Cumhuriyet Halk Partisinden yaklaşan mahalli idariler seçimi nedeni ile ‘ben daha iyi yönetirim, ben Bilecik'e daha fazla hizmet ederim, ben seçildiğim takdirde Bilecik Belediyesinin bir kent sorunu, bir rant sorunu olmaktan çıkartıp Bilecik Belediyesini bir hizmet makamına dönüştüreceğim' iddiasıyla yola çıkmış bulunan 4 tane değerli arkadaşımız söz konusu. Bu anlamda başta il başkanımız ve il yönetim kurulu üyelerimiz yine merkez ilçe başkanımız ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, patimizin değişik organlarında görev alan kadın kolları başkanımız ve kadın kolları yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kolları başkanımız ve gençlik kolları yönetim kurulu üyelerimizin ve milletvekili olarak benimle de istişare ederek parti içi demokrasiyi kendi içimizde hissettirebilme adına partide bir eğilim yoklaması diğer bir anlayışla ön seçim yapma kararı almıştır” dedi.

“Partimizden kim seçilirse seçilsin sonuna kadar destekçi olacağız”

Partiden kim seçilirse seçilsin, seçilen kişinin sonuna kadar destekçisi olacağına değinen Tüzün, “Üyelerimizin yani partililerimizin vereceği kararın arkasında olacağız. Kim seçilirse seçilsin sonuna kadar onun destekçisi olacağız. Bugün burada şu itirafta bulunmak istiyorum. 2 Aralık Pazar günü burada kurulacak sandıktan hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın 31 Martın yeni bir Belediye Başkanı olacaktır. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partili biri Belediye Başkanı olacaktır. Bunda en ufak bir tereddüt ve kuşku duymuyorum. 4 aday adayı arkadaşımızın örnek bir protokolünü sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 Aralık 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Başkan adaylığının belirleneceği eğilim yoklamasından sandıktan aday olarak hangi arkadaşımız seçilirse seçilen arkadaşın kabul etmesi ile Belediye Meclis Üyeliği listesinde kayıtsız ve şartsız yer almayı kabul taahhüt ederim” dedi.