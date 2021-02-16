Bilecik Müftüsü Ali Erhun'dan üç aylar mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun üç aylar mesajında, "İslam âleminin rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç aylara bir kez daha kavuşacak olmasının huzur ve mutluluğunu yaşadık" dedi.

İl Müftüsü Erhun, yayımladığı mesajında, "Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde bulunduran mübarek üç aylar Regaip Gecesiyle başlar, Miraç ve Berat gecelerinin getirdiği manevi huzurla devam eder ve bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi sağlayan Ramazan bayramıyla da taçlanır. Rahmet ve mağfiret mevsimi üç ayların müminlere açılmış bir fırsat kapısı olduğunu, üç ayların Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları bir zaman dilimi olduğunu, Hazreti Muhammed'in Recep ayı geldiğinde 'Ya Rab, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır' diye dua edermiş. Bu müstesna zamanlar, maddî ve manevî kurtuluşumuza, ebedî huzur ve mutluluğumuza vesiledir. Bu mübarek zaman dilimi, küresel anlamda yaşadığımız pandemiden kurtulabilmek adına da dua etmemiz için bizlere büyük bir fırsattır. Bu müstesna gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Kulluğumuz yalnızca bu gün ve gecelerle sınırlı bırakmayalım. Rabbimiz Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eylesin, sağlık ve afiyetle Ramazan ayına ulaşabilmeyi nasip etsin. Bu vesileyle tüm İslam âleminin üç aylarını ve haftaya idrak edeceğimiz Regaip kandilini şimdiden tebrik ediyorum” dedi.