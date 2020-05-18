İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik Müftüsü Ali Erhun'dan Vali Bilal Şentürk'e ziyaret

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.


Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığının 2020/115 sayılı İl Müftüleri Kararnamesi ile Bilecik İl Müftülüğüne atanan İstanbul Tuzla İlçe Müftüsü Ali Erhun, ilk ziyaretini Şeyh Edebali Türbesine yaptı. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan türbenin merdivenlerinden dua okuyan İl Müftüsü Erhun, ardından Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Vali Bilal Şentürk, Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ali Erhun'la bir süre sohbet ettikten sonra hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.


Öte yandan İl Müftüsü Erhun'a ziyaretlerde Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.