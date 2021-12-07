Bilecik Mülakatının 101'inci yılına hitaben kişisel pul hazırlandı

Bilecik Mülakatının 101'inci yılı anısına kişisel pul hazırlandı.

Millî Mücadele yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında, tarihe 'Bilecik Mülakatı' olarak geçen 5 Aralık 1920 tarihinde TBMM ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilciler Bilecik istasyon binasında bir araya geldi. Ankara Hükümetinin tanınmasında büyük bir rol oynayan Bilecik Mülakatının 101'inci yılı anısına 'Kişisel Pul' hazırlandı. Bilecik Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve PTT Başmüdürlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Sanatçı Elçin Mustafayev ve Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi İlkcan İrdelp tarafından tasarlanan pul olarak büyük beğeni topladı.

Yapılan pul hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Sanatçılar tasarımında, kırmızıyı şanlı Türk Bayrağının renginden esinlenerek şehitlere itafen kullandıklarını, arka siyah beyaz tonlarını ise geçmişten günümüze Cumhuriyeti Türk Milletine emanet eden ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portesinden 101'inci yılına uyarlanarak kompozisyon ettiklerini, ortada bulunan tren ise mülakatın gerçekleştirildiği Bilecik Tren Garını ve Kara Treni simgelendirilmesinden oluşturduklarını ifade ettiler. Son olarak logo tasarımının çerçevesi ile İstanbul - Ankara tren yolunu tasnif ettiklerini bildirdiler. Bu kapsamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Sanatçı Elçin Mustafayev ve Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi İlkcan İrdelp hocalarımıza canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.