Bilecik 'OSB'de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu' açıldı

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü kapsamında oluşturulan 'Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu' açıldı.

1'inci OSB Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 2'inci OSB Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyelerinde oluşturulan Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürolarının açılışında Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halis Çelik, 1'inci OSB Müdürü Olcay Palta, 2'inci OSB Müdürü Mustafa Ünal ve katılımcılar da hazır bulundu. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılımıyla ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen programla eş zamanlı yapıldı.

Öte yandan Mesleki Eğitim Merkezi Programları ile mesleki ve akademik hedeflerine ulaşırken bir şekilde örgün eğitim dışı kalmış veya sonradan meslek edinip yeterliliklerini belgeleyememiş kişiler için ustalık, kalfalık ve çıraklık eğitimleri verilerek istihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesi amaçlandığı bildirildi.