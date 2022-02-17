Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık: “Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir”

Özellikle sebzelerde en düşük fiyatların görüldüğünü belirten Çalık, “İnsanların en çok tükettiği domates, salatalık, biber, gibi ürünlerin 25 liranın üzerinde bir fiyatı vardı. Bu hafta 10-12 lira arasında satılmaya başlandı. Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir" diye konuştu.

Özellikle domates ve salatalıkta büyük düşüş var

Pazar esnaflarından Günay Türker ise düşüşlerin özellikle domates ve salatalıkta görüldüğünü belirtti. Türker, “Fiyatlar böyle olunca insanlar daha çok tüketmeye başladı. Sıcakların iyice artmasıyla fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Fiyatlar böyle olursa insanların cebine de sıkıntı olmaz. Bu fiyatlar, hasat başlayınca ve havalar tam anlamıyla düzelince daha da düşecektir" dedi.